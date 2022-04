Arien & Duette von Solisten und so manche Chorpassage mit bis zu zehn Sängern des weltberühmten Stattsopernchors sind in Teil 4 der CHORAKADEMIE DER WIENER STAATSOPER im Roten Salon der OESTIG LSG zu hören: Mehrere Szenen aus MONTEVERDIs „L´Orfeo“, sowie eine Szene aus MOZARTs Entführung aus dem Serail („Singt dem großen Bassa Lieder“), wo der Chor das Soloquartett – der koreanischen Sopranistin MANON KANG, der russischen Mezzosopranistin ANNA TIAPKINA, des amerikanischen Tenors AARON McINNIS, sowie des chinesischen Bass-Baritons JINXIN CHEN – umschmeicheln wird. – Diese vier Solisten haben bereits in den vergangenen Teilen gezeigt, was für außergewöhnlich charakterstarke Sänger sie sind.

Der in Statur und stimmlich auffällige JINXIN CHEN tut das noch einmal in Arien aus MOZARTs Don Giovanni, MASCAGNIs Cavalleria rusticana als Alfio, BEETHOVENs Fidelio als Don Pizarro, sowie in VERDIs Gilda-Rigoletto-Duett, zusammen mit einer erstmals gezeigten solistischen Präsentation: mit der rumänischen Sopranistin DIANA ALEXE. ALEXE wiederum gibt Violettas Arie aus VERDIs La Traviata, Gildas Arie aus VERDIs Rigoletto, Adeles Arie aus JOHANN STRAUSS´ Fledermaus, Julias Arie aus EDUARD KÜNNEKEs Der Vetter von Dingsda. Außerdem ist sie die Sopranstimme im Kyrie-Soloquartett mit Chor von JAN DISMAS ZELENKA, neben den ebenfalls bereits vorgestellten Solisten, Bass JINXIN CHEN, dem japanischen Tenor, NARUMI HASHIOKA, und der japanischen Mezzosopranistin MEI MATSUMOTO.

Zwei der einprägsamsten Solisten waren bisher der feine Tenor AARON McINNIS und die expressive (Mezzo)sopranistin ANNA TIAPKINA. Sie werden gemeinsam aus MASCAGNIs Cavalleria Rusticana singen. McINNIS brilliert außerdem solo in der BENATZKY-Operette Im weißen Rössl, TIAPKINA in Arien aus TSCHAIKOWSKIs Pique Dame und Iolanta.

Die zierliche, aber stimmstarke Sopranistin MANON KANG nimmt sich Normas Arie von BELLINI vor.

Schließlich gibt es noch die Präsentation einer erstmals gezeigten chinesischen Solistin: Mezzosopranistin LAN GAN: Zu ihrer Kür gehören die Arien von Delila aus Samson et Delila von SAINT SAENS und von Isabella aus Die Italienierin in Algier von ROSSINI.

Die Klavier-Begleitung übernimmt SEUL RUGIADA LEE, Konzertpianistin, Korrepetitorin und Pädagogin.