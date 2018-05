WIR SIND WIEN.FESTIVAL feiert 10. Geburtstag

03.05.2018, 17:35 Uhr

23 Tage – 23 Bezirke – Kultur für alle!

Von 1. bis 23. Juni 2018 verwandeln sich in jedem der 23. Bezirke unterschiedliche Grätzeln zu lebendigen Bühnen für Musik, Literatur und vieles mehr. Schon bei der Eröffnung am 31. Mai überraschen Gäste wie die Shooting-Starsundsowie die. Weiter geht es dann etwa mit der Oper, dem Konzept des(1. Juni 2018, 12-21 Uhr, Am Graben), dem legendären, denund anderen Highlights. Alle Veranstaltungen findenstatt.Das Organisationsteam vom Verein Basis.Kultur.Wien präsentiert das ganze Programm auch im Internet unter www.wirsindwien.com