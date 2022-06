Samstagmittag ist beim Jennersdorfer Fernwärmeheizwerk ein Brand ausgebrochen. Zur Stunde sind fünf Feuerwehren aus Jennersdorf, Rax-Ort, Henndorf, Neumarkt und St. Martin an der Raab-Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt.

JENNERSDORF. Die Flammen griffen vom benachbarten Hackschnitzellager auf das Gebäude über, sagte Franz Kropf, Bezirkskommandant und ab Juli neuer burgenländischer Landesfeuerwehrkommandant. Fünf Feuerwehren rückten gegen 13.00 Uhr mit zehn Fahrzeugen aus.

"Wir haben den Brand mittlerweile im Griff", so Kropf. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Das Blechdach musste aufgeschnitten werden, um an die darunter liegende Holzkonstruktion, die in Flammen steht, zu kommen. Zudem mussten die Hackschnitzel aus der Halle gebracht und abgelöscht werden.

Der Schaden dürfte nach erster Einschätzung des Bezirkskommandanten groß sein. Laut ORF dürften zwei Feuerwehrleute leichte Verbrennungen erlitten haben.