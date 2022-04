Die Mutter-Teresa-Vereinigung begeht heuer ihr großes Jubiläumsjahr. Die beiden Pflegeeinrichtungen in Jennersdorf und Neuhaus am Klausenbach feiern heuer ihr 30-jähriges bzw. 10-jähriges Bestehen.

JENNERSDORF. Als 1992 das erste Mutter-Teresa-Haus in Jennersdorf eröffnet wurde, haben 45 Bewohner ein neues Zuhause gefunden. Heute werden in Jennersdorf 60 und in Neuhaus 31 Bewohner betreut.

40 Jahre Besuch Mutter Teresa

"Den Anstoß zum Bau des Mutter-Teresa-Hauses in Jennersdorf gab Mutter Teresa selbst", sagt Obmann Hans Peter Rucker bei einem Pressegespräch anlässlich des Jubiläums. 1982 stattete sie auf Einladung des damaligen Stadtpfarrers Alois Luisser, mit dem sie eine tiefe Freundschaft verband, den Bezirksvorort einen Besuch ab. Der gemeinnützige Verein "Mutter Teresa Vereinigung" wurde gegründet. 10 Jahre später öffnete das Haus in Jennersdorf seine Pforten, 2012 folgte das Haus in Neuhaus am Klausenbach.

Wichtige Synergien



"Derzeit beschäftigen wir 73 Mitarbeiter", erzählt Geschäftsführerin Sigrid Tauchner. "Es gibt nicht nur Arbeitsplätze in der Pflege, sondern auch in der Küche, Reinigung, Waschküche, Haustechnik und in der Verwaltung. Prinzipiell wird alles im Haus erledigt, nichts wird ausgelagert." Täglich werden 200 Portionen Mittagessen nicht nur für die Häuser gekocht, sondern auch das Elisabeth-Heim, der Kindergarten und die Volksschule beliefert.

Wichtiger Wirtschaftsstandort

"Der Umsatz der beiden Häuser beträgt jährlich 4,5 Millionen Euro", streicht Obmann Stellvertreter Peter Scheibreithner hervor. Der jährliche Wareneinkauf beläuft sich auf 270.000 Euro, die jährlichen Instandhaltungen betragen rund 105.000 Euro. "Dabei wird weitesgehend die regionale Wirtschaft einbezogen", so Scheibreithner.

Gutes Arbeitsklima

In den letzten 30 Jahren wurden in Jennersdorf 1.003 Bewohner gepflegt, und in diesem Zeitraum 153 Mitarbeiter beschäftigt. "Diese Anzahl zeigt sehr gut, dass in unserem Haus keine große Fluktuation herrscht, sondern ein gutes Arbeitsklima", hält Rucker fest und ergänzt:



"Mit Dagmar Sannegger, Elisabeth Mittendrein und Christine Prader sind sogar drei Pflegerinnen der ersten Stunde im Einsatz."

Die große Jubiläumsfeierlichkeiten sollen am 16. Juni im Garten des Mutter-Teresa-Hauses in Jennersdorf stattfinden.