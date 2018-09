Gasthaus Kurta, Gritsch: Die Speisekarte als Wegweiser

19.09.2018, 10:20 Uhr

Die Zutaten von seinen regionalen Lieferanten weist Josef Kurta in seinem Gasthaus besonders aus.

Beliebter Halt für Touristen

Wer beim Betrachten einer Speisekarte auf regionale Zutaten besonders achtet, tut sich im Gasthaus "Zum Kurta" in Gritsch leicht. Chef Josef Kurta hat nämlich alle seine regionalen Lieferanten angeführt und deren Erzeugnisse zu den jeweiligen Speisen dazugeschrieben."Vor allem Touristen schauen sehr auf Regionalität", so die Erfahrung des Gastronomen, der außer den Einheimischen stets auch viele Radfahrer, Reiter und Besucher der umliegenden Zimmervermieter begrüßen kann.

Deftiges aus der Region

Schwammerl und Kürbis

Aus der direkten Umgebung

Weine aus dem Bezirk Jennersdorf

Bis 30. September sind zum Beispiel die Backhendl der Hit. Das Federvieh für seine Backhendl-Wochen bezieht Kurta vom Bauernhof Reicher im nahegelegenen steirischen Gutendorf. Braucht er Ripperl oder Schnitzel für großes Veranstaltungs-Catering, ruft er in der Fleischerei Brunner in Minihof-Liebau an. Das Fleisch für Gulaschgerichte stammt von Zickentaler Moorochsen.Die Herbst-Karte ist geprägt von Heimischem. Eierschwammerl, Herrenpilze und Parasol liefern Sammler aus der Umgebung praktisch täglich ins Haus. Den Hokkaido für seine Kürbisgerichte baut Kurta ebenso selber an wie die Zucchini. "Zucchinicremesuppe oder gefüllte Zucchini werden sehr gerne bestellt", weiß Kurta.Für Speck, Würstel, Schinken und Aufstriche hat er den bäuerlichen Direktvermarkter Meitz aus dem benachbarten Welten an der Hand. Ebenfalls aus Welten, nämlich vom Bauernhof Schöndorfer, kommen das Bauernbrot und die Eier vom Bauernhof Neubauer. Semmeln liefert die Bäckerei Steinmetz aus Minihof-Liebau. Aus Gritsch direkt bezieht Kurta das Kernöl von Martha Kahr und Schnäpse von Willi Kahr.Bei Weinen achtet Josef Kurta sehr auf Regionalität. Mit Zieger aus Neuhaus am Klausenbach, Lorenz aus Jennersdorf und Meitz aus Welten hat er einige der renommiertesten Winzer des Bezirks Jennersdorf auf der Karte. Den Uhudler liefern Anton und Gerlinde Bakanic aus Doiber. "Vor allem der Uhudler-Frizzante wird immer beliebter", so Kurtas Beobachtung.Auch er selbst produziert übrigens für seine Getränkekarte. Apfelsaft und Traubensaft stammen nämlich von Früchten aus dem eigenen Garten.