Elisabeth Scheucher-Pichler wurde gestern, Montag, einstimmig erneut als Präsidentin des Hilfswerk Kärnten bestätigt.

KÄRNTEN. Vor rund zwei Wochen wurde Elisabeth Scheucher-Pichler als Vizepräsidentin des Hilfswerks Österreich wiedergewählt, gestern, Montag, wurde sie auch als Hilfswerk Kärnten Präsidentin einstimmig von der Generalversammlung bestätigt. Damit steht sie das 26. Jahr in Folge dem Hilfswerk Kärnten ehrenamtlich vor. Auch der Vorstand des Hilfswerks wurde wiedergewählt. Als Vizepräsident fungiert Rudolf Dörflinger. Lediglich Finanzvorständin Brigitta Prochazka zieht sich aus privaten Gründen aus ihrer Funktion zurück, bleibt aber als Finanzvorstand-Stellvertreterin im Amt. Ihr folgt Walter Zemrosser nach.

Hilfswerk als verlässlicher Partner

Elisabeth Scheucher-Pichler: „Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir und meinem Team entgegengebracht wird. Es ist mir aber auch ein großes Anliegen, der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hilfswerks meinen Dank auszusprechen, die täglich Großartiges leisten. Gerade so herausfordernde Zeiten, wie wir sie in der Pandemie hatten, haben einmal mehr gezeigt, dass das Hilfswerk Kärnten sowohl in der Pflege, als auch in der Kinderbetreuung ein verlässlicher Partner ist und zudem Menschen in Notsituationen rasch und unbürokratisch hilft.“

Tag der offenen Tür

Anlässlich der Eröffnung der neuen Zentrale lädt das Hilfswerk Kärnten am Freitag, 1. Juli von 13 bis 16 Uhr, zum Tag der offenen Tür. Die Besucher haben hier die Möglichkeit, sich über das vielfältige Angebot zu informieren. Bei der Vernissage sind Werke von Manfred Bockelmann, Klaus Brandner, Anita Kirchbaumer und Werner Wultsch zu sehen.