Heute zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Kärnten zwischen Ost und West zweigeteilt. In Oberkärnten zeigt sich die Sonne zumeist, während in Unterkärnten mitunter sogar einzelne Schneeflocken vom Himmel tanzen könnten.

KÄRNTEN. Das Wetter präsentiert sich heute einigermaßen zweigeteilt. Während es in Oberkärnten meist sonnig ist, kommt die Sonne in Unterkärnten nur seltener zum Vorschein. Abseits des Nebels in den Beckenlagen gibt es im Osten auch Wolkenfelder, mitunter sind auch vereinzelt leichte Schneeschauer nicht ausgeschlossen.

Wind lässt weiter nach

Der zuletzt teils strenge Wind lässt entscheidend und weiter nach. Mit Dauerfrost ist nicht zu rechnen, am Nachmittag liegen die Höchstwerte bei rund vier Grad, mitunter sind auch bis zu sechs Grad möglich.