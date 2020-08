Zum 70. Geburtstag wurde dem ehemaligen Wirtschaftskammer-Präsidenten eine große Ehre zuteil.

KÄRNTEN. Der ehemalige Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten darf sich über die höchste Auszeichnung der Wirtschaftskammer freuen: die Goldene Ehrenmedaille. Franz Pacher, Villacher Unternehmer und Interessenvertreter, erhielt sie aus den Händen seines Nachfolgers Jürgen Mandl anlässlich seines 70. Geburtstages. "Du hast das Land geprägt, geformt, Du hast Deine Spuren hinterlassen – dafür danken wir Dir im Namen der Kärntner Wirtschaft", so Mandl.

Ab 1999 Wirtschaftskammer-Präsident

1975 engagierte sich Pacher erstmals in der Interessenvertretung der gewerblichen Wirtschaft – zuerst als Mitglied der Landesinnung der Bäcker. Vier Jahre später wurde er Innungsmeister-Stellvertreter dieser Landesinnung.

Er wechselte dann in das Sektionspräsidium der Sparte Gewerbe und Handwerk. Sektionsobmann war Pacher von 1993 bis 1999. Ab Juni 1999 fungierte er als Wirtschaftskammer-Präsident als Nachfolger von Karl Koffler. Seine wichtigsten Aufgaben sah er immer darin: ein unternehmerfreundliches Umfeld für die Gewerbe-Betriebe schaffen, sie mit aktuellem Know-how und besten Serviceleistungen versorgen.

Große Projekte umgesetzt

Wirtschaftskammer-Präsident blieb Pacher für drei Amtsperioden bis 2014. Er schaffte den Ausbau der Interessenvertretung zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen, setzte Projekte wie das Wifi-Technikzentrum oder das europaweit einzigartige Test- und Ausbildungszentrum (TAZ) in Klagenfurt um. In seine Ära fielen auch die Aus- und Umbauten der Bezirksstellen Völkermarkt, Wolfsberg und Spittal, konkrete Maßnahmen zur Unterstützung des Unternehmertums wie die Gründung des Servicezentrums und der Business Lounge, der Ausbau der Unternehmensberatung und die Export-Offensive.

In Pachers Amtszeit flossen fast 50 Millionen Euro aus Mitgliedsbeiträgen in Bildungseinrichtungen.