In Kärnten entfallen 65 Prozent der Schuldenregulierungsverfahren auf Männer. Das zeigt eine aktuelle Analyse des KSV1870. Auch steigt die Verschuldung mit höherem Alter.

KÄRNTEN. Eine österreichweite aktuelle KSV1870 Analyse zu den eröffneten Schuldenregulierungsverfahren des Jahres 2021 zeigt, dass 62 Prozent auf Männer entfallen. In Kärnten sind es sogar 65 Prozent. Die durchschnittliche Schuldenhöhe liegt in Kärnten bei 159.000 Euro, das ist im Bundesländer-Ranking der dritte Platz, hinter Steiermark und Wien. Zudem Zeigt sich, dass sich prozentual gesehen die meisten Verschuldungen im Alter zwischen 41 und 60 Jahren ergeben.

Drei von vier Privatkonkurse betreffen Männer

Dass grundsätzlich vermehrt Männer mit Schulden zu kämpfen haben, ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass im Bereich der ehemaligen Selbständigkeit drei von vier Privatkonkursen Männer betreffen“, erklärt Karl-Heinz Götze, MBA, Leiter KSV1870 Insolvenz, und meint weiters: „Die Corona-Krise hat die Zahl der Privatinsolvenzen vorerst nicht nach oben getrieben, jedoch landet auch nicht jeder, der mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, unmittelbar in einem Schuldenregulierungsverfahren.“

Je älter, desto höher

Der Schuldenstand der Ü60-Jährigen in Kärnten beträgt über 500.000 Euro. So schlittern in Kärnten private Schuldner der Generation 60+ mit 540.000 Euro in den Konkurs. Der KSV1870 appelliert, möglichst frühzeitig die Entschuldung in Angriff zu nehmen und nicht erst im Pensionsalter, wo das Einkommen im Regelfall weniger wird. Weiters sind im Süden Österreichs mehrheitlich Männer mit einem Privatkonkurs konfrontiert – und zwar 65 Prozent.