"Newsroom" auf der OÖBV Bezirkshomepage – Bezirks-Blasmusikverband nützte die probenlose Zeit und hat der Homepage ein Update verpasst.

BEZirK KIRCHDORF (sta). Nicht nur bei der Informationsweitergabe von den Regelungen und der großen Frage „wann dürfen wir endlich wieder Proben“ hat sich die Wichtigkeit von digitalen Medien auch beim Blasmusikverband gezeigt. „Gerade in solch schwierigen Zeiten für alle unsere Musikvereine, waren wir stets darum bemüht als Bezirksleitung so viel wie möglich Unterstützung zu liefern. Auch wenn wir selbst lange Zeit nicht wussten, wie es mit Probenarbeiten und Veranstaltungen bei der Blasmusik weitergehen wird“ berichtet Stefanie Meiseleder, der der Informationsaustausch mit „ihren Obleuten“ ein sehr großes Anliegen ist.

Nachlesen und informieren



Dennoch wurde die probenfreie Zeit dazu genützt die Homepage des Blasmusikverbandes Kirchdorf auf Vordermann zu bringen. Eine wesentliche Änderung dabei ist eine neue Rubrik mit dem Namen „Newsroom“. Dieser Newsroom soll nicht nur zum Nachlesen der aktuellen Newsletter dienen, sondern wird auch von nun an einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Bezirksteams zulassen. Gestartet wurde bereits mit Interviews mit der Bezirksobfrau Stefanie Meiseleder und dem Bezirkskapellmeister Arnold Renhardt. Sehr lesenswert und man kann auf jeden Fall gespannt sein, was noch folgt. Also gleich reinschauen auf kirchdorf.ooe-bv.at