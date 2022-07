Drei Tage lang stand das Kirchdorfer Stadtzentrum im Zeichen des "Musi-Spektakels" der Stadtkapelle Kirchdorf.

KIRCHDORF. Den Anfang machte der Große Österreichische Zapfenstreich am Freitag mit den Musikvereinen Oberwiesenbach aus Bayern, Rohr im Kremstal und der Stadtkapelle Kirchdorf. Im Anschluss daran, spielten die "Mikados" auf.

Am Samstag gab es ein ganztägiges Rahmenprogramm für die Kinder mit einem Spielzeug-Flohmarkt. Der Abend stand ganz im Zeichen des Sommernachtskonzertes der Stadtkapelle Kirchdorf unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Arnold Renhardt. Vor dem stimmungsvoll beleuchtetem Rathaus waren hunderte Menschen mit dabei. Die Band "Grenzwertig" rundete das Abendprogramm ab.

Der Sonntag startete mit einem Festgottesdienst in der Stadt, bevor bei einem Frühschoppen mit der Stadtkapelle Kirchdorf und dem Musikverein Oberwiesenbach auch der Maibaum umgeschnitten wurde.

