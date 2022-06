Die Unwetterschäden in der Nacht von 27. auf 28. Juni 2022 zeigen, laut Florian Auinger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Steyrling, jetzt ihr Ausmaß. Die Begehung der Gemeinde Klaus brachte eine unverzügliche Sperrung einiger Straßenzüge mit sich.

KLAUS/STEYRLING. Immer noch bestehe, so die Feuerwehr Steyrling, erhöhte Gefahr von Murenabgängen und teilweiße Einsturzgefahr an den Ufern, da diese stark unterspült wurden.



"Wir bitten die Bevölkerung daher, mit respektvollen Sicherheitsabstand die Gewässer zu umgehen und die betroffenen Stellen zu meiden, bis wir alles kontrolliert und abgesichert haben!", appelliert Florian Auinger, Feuerwehrkommandant FF Steyrling.

Die teilweiße verklausten Brücken konnten schon freigeräumt werden, sodass der Bachlauf wieder in die ursprünglichen Bahnen geleitet werden konnte. "Die Ausmaße der Zerstörung sind unbeschreibbar. Auch an den angrenzenden Grundstücken, teils private Forstwege, sind die Schäden enorm", so der Kommandant.

Gemeindestraße Bernerau Brunnenthal gesperrt

Gesperrt wurde seit gestern, 30. Juni 2022 am Nachmittag die Gemeindestraße Bernerau Brunnenthal in Steyrling. Bagger und Lkw seien gestern schon angerückt, um die Straße wieder frei zu bekommen. "Wann wir diese wieder befahrbar bekommen, ist noch nicht absehbar. Aber sie ist sicher länger gesperrt, wir rechnen einmal bis Mitte nächster Woche. Die Feuerwehr Steyrling und die Gemeinde Klaus halten Sie über die Fortschritte am Laufenden", ist Auinger überzeugt. Auch der Waldfrieden Steyrling ist bis auf Weiteres gesperrt.