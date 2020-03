Benjamin Rieser aus Windischgarsten absolviert seinen Zivildienst beim Roten Kreuz in Kirchdorf. Im Gespräch mit der BezirksRundschau gibt der 20-Jährige einen Einblick in seine Tätigkeit.

Benjamin, warum hast du dich für einen Zivildienst beim Roten Kreuz entschieden?

Rieser: Das Bundesheer und die damit verbundene Hierarchie, das hat mich nicht so gereizt. Fürs Rote Kreuz habe ich mich entschieden, weil es für mich von allen Möglichkeiten des Zivildienstes die spannendste ist. Man hat viele verschiedene Aufgaben und kann mehr Verantwortung übernehmen.

Seit wann läuft dein Zivildienst?

Ich habe im September begonnen und zunächst einen vierwöchigen Ausbildungsblock in Lembach absolviert. Seit Oktober bin ich in Kirchdorf. Man macht noch weitere vier Wochen Praxisausbildung und legt dann die Sanitäterprüfung ab.

Kann man den Zivildienst nur in der Bezirksstelle machen?

Nein, auch in einigen anderen Dienststellen im Bezirk. Der Turnus beginnt alle zwei Monate, pro Turnus nimmt jede Dienststelle eine gewisse Anzahl an Zivildienern auf.

Wie schaut ein typischer Tag für dich aus?

Dienstbeginn ist entweder um sechs oder um sieben Uhr. Eine Viertelstunde vorher sollte man schon da sein, weil das Auto noch gecheckt wird. Danach meldet man sich einsatzbereit und dann geht´s auch schon los. An manchen Tagen fährt man durch. Es kommt aber auch vor, dass man mal etwas länger in der Dienststelle ist.

Hattest du eigentlich vorher schon einmal Berührung mit dem Roten Kreuz?

Ja, mit dem Jugendrotkreuz.

Der Zivildienst dauert neun Monate. Kannst du dir vorstellen, danach beim Roten Kreuz zu bleiben – vielleicht sogar hauptberuflich?

Freiwillig werde ich mich auf jeden Fall beim Roten Kreuz weiter engagieren. Ich mache derzeit gerade das Berufsmodul. Das ist eine zusätzliche Ausbildung, mit der man auch beruflich beim Roten Kreuz arbeiten kann. Diese Stellen sind allerdings sehr beliebt, es gibt dafür viele Bewerbungen. Mein Plan ist jedenfalls, im Sommer Urlaubsvertretung zu machen. Eigentlich möchte ich Architektur studieren.

Mehr Informationen und Bewerbungsmöglichkeit: roteskreuz.at/ooe/rettungsdienst/zivildienst/