... unter diesem Motto hat auch Klaus Dirnböck aus Steinbach an der Steyr seinen Garten gestaltet. Lichtlein und Lämpchen, weihnachtliche Dekorationen, Glitzer und Blinken wohin das Auge reicht.

STEINBACH/STEYR. Das Weihnachtshaus, wie das Gebäude der Familie Dirnböck genannt wird, lässt auch den letzten Bürger erkennen: Weihnachten ist da.

Der Steinbacher Klaus Dirnböck erzählt stolz über seine Idee, welche er vor einigen Jahre hatte:



"An dieser Stelle im Garten war früher nur Gestrüpp und es sah nicht schön aus. Irgendwann zur Weihnachtszeit hab ich dann mal ein bisschen herumgesucht und eine kleine Höhle entdeckt. Da kam mir die Idee, beleuchtete Krippenfiguren in die Höhle zu stellen."

Begeistert erinnert sich Dirnböck, dass die Krippe sehr gut bei den Leuten ankam. "Es besuchten uns auch die Kinder vom Kindergarten und Schulklassen. Es war ein voller Erfolg. Die Menschen bestaunten die schöne Dekoration."

Nachdem seine Krippenidee so gut bei den Steinbachern ankam, überlegte sich Dirnböck einen Stall dazuzubauen. Im Sommer aber stand das Ganze leer und wirkte trostlos. Kein langes Hadern, es musste auch eine Sommergestaltung her. So kaufte Dirnböck Gartenzwerge und dekorierte den Garten auch in der warmen Jahreszeit liebevoll. Die beleuchtete Fläche beträgt circa 60 bis 70 Meter und besteht aus drei Etagen. Die Umbauarbeiten von der Sommer- auf die Winterbeleuchtung dauert circa vierzehn Tage.

"Von der Brücke sieht es am Schönsten aus im Winter, weil sich die Lichter im Wasser spiegeln.", ist Dirnböck überzeugt.

Der Steinbacher stellt seine Weihnachtsdekoration jedes Jahr unter ein Motto, so steht heuer zum Beispiel der Adventkranz im Vordergrund. "Ende Oktober fragen mich die Leute schon, ob es eh wieder eine Weihnachtsbeleuchtung im Garten gibt.", freut sich Dirnböck.

Ein enorm großer Wert – materiell als auch geistig



Insgesamt schätzt der Steinbacher dass er im Winter über 1000 LED Lichter verbaut und sicherlich mehr als 100 Figuren hat. "Ich habe fünf Gartenhütten voll Dekoration. Da kommt einiges zusammen.", lacht Dirnböck.

Den Wert des Schmucks kann Dirnböck nicht schätzen, er verweist auf das Sprichwort "Kleinvieh macht auch Mist". Ihm ist einfach am wichtigsten, dass die Leute Gefallen finden an seiner Gartengestaltung: "Ich selbst habe eine Freude damit, da schau ich nicht aufs Geld. Ich möchte dass die Weihnachtsfreude in den Herzen der Menschen entsteht und dass es allen gut geht. Wenn ich dass mit meiner Dekoration ein bisschen unterstützen kann, bin ich sehr glücklich. Ganz Steinbach freut sich über die Lichter und außerdem ist es der meisfotografierteste Garten, das finde ich toll!"