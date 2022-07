Ein verletzter Uhu landete Ende April direkt in einem Hundeauslauf des Tierheims Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg. Der imposante Raubvogel hatte eine Flügelfraktur und wurde in der Greifvogel- und Eulenschutzstation Ebelsberg des Naturschutzbundes weiter betreut.

STEINBACH/ZIEHBERG. Jetzt gibt es hervorragende Nachrichten und es hieß Abschied nehmen: Der Bruchpilot hat sich vollständig erholt und war somit wieder bereit für die freie Wildbahn. Die Auswilderung fand am Gelände des Tierparadies Schabenreith statt – genau dort, wo der Uhu acht Wochen zuvor gefunden worden war. Tierheimleiter Harald Hofner freut sich: „Ein fittes Wildtier wieder in die Freiheit zu entlassen zählt zu den schönsten Momenten unserer Arbeit. Wir danken Herrn Reinhard Osterkorn von der Greifvogel- und Eulenschutzstation Ebelsberg des Naturschutzbundes für die gute Zusammenarbeit!“