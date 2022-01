Sprachen erweitern Horizonte. Koreanisch lernen, wäre das nicht einmal etwas Anderes? Indem man zuhause fleißig übt und wöchentlich ortsunabhängig den VHS-Kurs besucht, kann man bald erste Erfolge feiern und das alles mit einer Kursleiterin aus Korea. Sungmo Jun stellt sich kurz vor:

„Mein Name ist Sungmo Jun und ich bin Koreanisch-Lehrerin. Ich habe Englisch und Japanisch studiert und beide Sprachen 16 Jahre in meiner Heimatstadt, Pohang in Korea, in meiner eigenen Sprachschule unterrichtet. Seit 2015 wohne ich in Linz und unterrichte Koreanisch jetzt auch an der Volkshochschule OÖ. In den letzten 5 Jahren sind K-Drama, K-Pop, K-Food, K-Kultur und K-Beauty sehr beliebt und bekannt geworden. Die K-Wave, oder auch Hallyu genannt, geht um die ganz Welt. Ich spüre mehr und mehr das Interesse der Menschen an Korea, seiner Kultur und der Sprache. Daher freue ich mich als Koreanerin auf Ihre Teilnahme um Ihnen all dies und noch einiges mehr zu vermitteln.“

Die Volkshochschule OÖ. bietet Sprachkurse Online an, somit braucht man für den Unterricht zu Hause lediglich eine stabile Internetverbindung und einen Computer mit Video und Mikro. Eine Kursgröße mit weniger als 8 Teilnehmer/-innen ermöglichen das Eingehen auf individuelle Fragen. In nur wenigen Stunden erlernt man das koreanische Alphabet, kann mit Spaß erste Worte auf Koreanisch sprechen und trifft Gleichgesinnte mit dem gemeinsamen Interesse an Korea. Der nächste Kursstart ist am Donnerstag 10.02.2022 um 19 Uhr, weitere Informationen unter www.vhsooe.at.