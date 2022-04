Am kommenden Samstag, 16.04., steigt in der Landesliga West das Almtal-Derby zwischen der Union Pettenbach und dem SK Bad Wimsbach.

Die Formkurve der Union Pettenbach zeigte zuletzt stark nach oben. Ausgenommen im letzten Spiel gegen den ATSV Sattledt, wo sich die Union Pettenbach mit 1:3 geschlagen geben musste. Torschütze für Pettenbach war Pascal Waldl zum zwischenzeitlichen 1:2. Nach wie vor kämpft die Kührer-Elf mit der Konstanz.

Im Derby gegen den SK Bad Wimsbach wollen die Kicker zu Hause nachlegen. An diesem Spieltag steigt in der ROBEX-Arena der „Tag der Jugend“.

Tag der Jugend am Sportplatz

Beginn am Sportplatz ist ab 15:30 Uhr mit einer Lesung vom Grünauer Kinderbuchautor Mario Klotz im Klubheim. (bei Schönwetter im freien).

Im Anschluss folgt das Spiel der beiden 1b Mannschaften um 16:00Uhr. Währenddessen können sich alle Nachwuchskicker beim Fußballdart austoben.

Kinder aufgepasst! Zwischendurch erfolgt eine Gratis Eis Verteilaktion – solange der Vorrat reicht.

Kaffee & Kuchenbuffet (auf der Tribüne)

Pausenprogramm unserer Nachwuchsmannschaften

Wir freuen uns auf euren Besuch in der ROBEX-Arena, am Samstag den 16.4. geht es los. Beginn ab 15:30Uhr. Das Spiel der 1b startet um 16:00Uhr, KM um 18:00Uhr.

Spuk am Almsee –das neue Kinderbuch von Mario Klotz

Das neue Abenteuer der Gummibärenbande spielt diesmal am Almsee. Handelt es sich bei dem Überfall auf Wanderer am Zwölferkogel dabei um einen Yeti? Gibt es im Almsee tatsächlich einen großen roten Kraken? Was verbirgt sich hinter der verbotenen Tür? Diese Geheimnisse und noch vieles mehr müssen die Gummibärfreunde lüften, um endlich die Wahrheit zu erfahren.

Mehr erfahren könnt ihr bei der Lesung am Tag der Jugend am Pettenbacher Sportplatz.

zum Buch: