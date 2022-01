Für Freeskier Samuel Baumgartner aus Hinterstoder ist der Olympia-Traum geplatzt. Covid 19 machte "Sam" einen Strich durch die Rechnung.

HINTERSTODER. Samuel "Sam" Baumgartner hätte in den Bewerben Slopestyle und Big Air in Peking an den Start gehen sollen. Auf Grund einer Covid-19-Erkrankung musste er aber jetzt seine Teilnahme absagen. Baumgartner hätte in China seine Olympiapremiere gefeiert.

Bei den Olympischen Spielen in China mit dabei aus dem Bezirk Kirchdorf ist auch Snowboarder Clemens Millauer aus Molln. Für ihn sind es bereits die zweiten "Spiele". Was er sich erwartet, erzählte er der BezirksRundSchau