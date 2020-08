Timo Zwicklhuber und Tristan Kitzmüller halten die OÖ Fahne hoch bei den U17 Staatsmeisterschaften in Graz und erobern den vierten Platz.

KREMSMÜNSTER. Bei einem Teilnehmerfeld von 27 Teams ist das eine bemerkenswerte Bilanz und die Freude der beiden riesengroß.

Nach einem W.O. Sieg in Runde zwei und einer knappen Niederlage in Runde drei am Samstag Abend müssen die beiden Nachwuchsbeacher jedoch vorerst in den Looserpool und Runde für Runde gegen das Ausscheiden ankämpfen. Doch sie können sich von Spiel zu Spiel steigern und besiegen im Viertelfinale sogar die steirischen Lokalmatadore Grassegger/Nedetzky.

Sensation zum Greifen nahe

Im Semifinale standen die haushohen Favoriten Tim Berger und Partner Timo Hammarberg gegenüber. Beflügelt vom Sieg vorher, liefen Timo und Tristan zur Höchstform auf und beim Stand von 19:19 im Satz 1 war die Sensation zum Greifen Nahe. Ein taktisches Manöver verhalf Berger/Hammarberg aber dann doch zum knappen Sieg in Satz 1. Satz 2 verlief weiter ausgeglichen und Timo und Tris konnten sich kurzzeitig sogar einen 2 Punktevorsprung herausarbeiten. Die harten Sprungaufschläge von Tim Berger gegen Ende des Satzes entschieden das Spiel zugunsten der Favoriten. Mit 19:21 und 17:21 können Timo & Tristan mehr als zufrieden sein. Nicht einmal der spätere Finalist konnte den Beiden so nahe kommen.

Im kleinen Finale musste den Anstrengungen und der glühenden Hitze Tribut gezollt werden: Die Luft war raus. Die Freude über Platz vier blieb auf jeden Fall bestehen. Die Anzahl an leistungsstarken Teams im Beachvolleyball Nachwuchs ist derzeit extrem hoch. Viele der Gegner sind Teil einer Volleyball-Akademie und werden professionell ausgebildet. Als „Amateur“ in dieser Liga mitspielen zu dürfen ist eine große Ehre und ein riesieger Erfolg.