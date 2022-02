2021 wurden in Oberösterreich 6032 Unternehmen neu gegründet, 253 davon im Bezirk Kirchdorf.

BEZIRK KIRCHDORF. „Im vergangenen Jahr wurden 237 Unternehmen neu gegründet und 16 bestehende Unternehmen übernommen“, so Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Klaus Aitzetmüller. Die meisten Gründungen gab es in der Sparte Gewerbe und Handwerk mit 104, dahinter die Sparten Handel (86) und Information und Consulting (31).

„Nach nun fast zwei Jahren auf und ab, durch und mit der Pandemie, haben sich die Gründer an die Situation weitgehend angepasst, wie die abermals leicht gestiegenen Gründerzahlen zeigen. Diese Zahlen sind ein Signal dafür, dass die Menschen in unserem Bundesland trotz aller aktuellen Sorgen und Probleme auch an ihre wirtschaftliche Zukunft glauben. Der Auftrag an uns als WKO Oberösterreich ist es, für bestmögliche Rahmenbedingungen für Gründer und Jungunternehmer zu sorgen. Digitale Beratungsangebote, ein nochmals vereinfachter Gründungsprozess und erleichterter Zugang zu Eigenkapital im UBG-Gründerfonds sind nur ein paar Beispiele für die hier erzielten Erfolge“, kommentiert WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer die Zahlen.

"Tag der Gründer" am 28. März

In Kooperation mit der Jungen Wirtschaft soll am 28. März wieder ein realer "Tag der Gründer" in der Wirtschaftskammer OÖ stattfinden. "Alle Gründer und Jungunternehmer können sich diesen Tag schon rot im Kalender vormerken“, kündigt Hummer an.