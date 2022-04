Die SPES Zukunftsakademie in Schlierbach ist ein Ort der Begegnung für Menschen, denen die nächsten Generationen am Herzen liegen.

SCHLIERBACH. Für die Zukunftsakademie im Kremstal sind nicht nur Kosten und Erlöse wichtig. Die Verantwortlichen möchten auch Verantwortung für Umwelt und Menschen – lokal und global– übernehmen. "Wir gehen effizient mit Energie um und versorgen uns zu hundert Prozent mit erneuerbarer Energie," so Geschäftsführer Johannes Brandl. "In der SPES Zukunftsakademie leben wir ein europaweit vorbildhaftes, innovatives und zukunftsorientiertes Arbeiten in einem interdisziplinären Team. Gute Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter sind die besten Voraussetzungen für ein gutes Arbeitsklima. Wir schaffen eine Arbeitsatmosphäre, in der Arbeitnehmer ihr Potential entfalten und gerne ihr Bestes geben - für sich, für Kunden und für SPES“.

Als zertifizierter familienfreundlicher Betrieb können Eltern bei SPES durch die partnerschaftliche Personalpolitik sowohl die Verantwortung für ihre Kinder wahrnehmen als sich auch beruflich entfalten. Das Mittagessen wird für die Mitarbeiter in regionaler biologischer Qualität zu extrem günstigen Preisen angeboten. Die betriebseigenen E-Autos stehen sowohl für Dienstfahrten als auch für private Nutzung zur Verfügung.

Mit AQUA zum Traumberuf

Mit dem Modell AQUA kann ein Lehrabschluss in der halben Lehrzeit nachgeholt werden. Arbeitssuchende können punktgenau auf eine neue Arbeitsstelle ausgebildet werden und sind dabei finanziell abgesichert. Das Modell AQUA ist auch für Betrieb eine gute und leistbare Möglichkeit, einem Erwachsenen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. Die SPES Arbeitsstiftung ist in ganz Oberösterreich tätig, betreut Unternehmen und Teilnehmende und organisiert die Abwicklung der Arbeitsplatznahen Qualifizierung. Sie suchen als Betrieb nach gut ausgebildeten Fachkräften? Sie sind Arbeitssuchend, möchten sich umschulen lassen oder wieder ins Berufsleben einsteigen? Nähere Informationen zur SPES Arbeitsstiftung und zum Ausbildungsmodell AQUA finden Sie unter www.spes.co.at.