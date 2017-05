Muttertagsfeier in Roßleithen

Die Kinderfreunde Roßleithen laden alle Mütter und Omas, natürlich mit ihren Liebsten zur Muttertagsfeier am Freitag, 12. Mai 2017, von 16 bis 18 Uhr, an den Gleinkersee nach Roßleithen.



Treffpunkt ist der Parktplatz Gleinkersee und dann wird gemeinseam rund um den See gewander und im Gasthof Seebauer ein schöner Nachmittag mit Kaffee und Kuchen verbracht.



Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter dittersdorfer@ppv.at oder 0664-4147006 bei Gabi Dittersdorfer gebeten.