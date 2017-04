85 Jahre jung, 60 Jahre Priester

27.04.2017, 07:06 Uhr

SPITAL/PYHRN (sta). Erich Tischler, 40 Jahre Pfarrer von Spital/Pyhrn feierte seinen 85sten Geburtstag und das diamantene Priesterjubiläum. Er lebt jetzt als Kanonikus im Stift Mattsee.Viele Freunde, Verwandte, Priesterkollegen, Bekannte aus den verschiedensten Orten Oberösterreichs kamen, um Tischler zu seinen Jubiläen zu gratulieren. Von Spital/Pyhrn kamen die Menschen mit zwei Autobussen, mit dabei waren auch Pfarrer Pater Friedrich Höller und Bürgermeister Ägidius Exenberger.„Von der Zeit her ist es eine Alterserscheinung, vom Sinn her das Notwendige, ja sogar Verpflichtende“, so Erich Tischler bei der Begrüßung zum Festgottesdienst zu seinem diamantenen Priesterjubiläum und seinem 85er. Er betonte, es ist eine Dankmesse dem dreifaltigen Gott für alle bisherige Führung. Alle Anwesenden sind ihm in irgendeiner Weise zur Seite gestanden, sei es in der Seelsorge, beim Sport, in den Bergen als Seilgefolgschafter. Bei der Predigt ging er auf die Hochzeit von Kanaan ein. Anhand von sechs Wasserkrügen zeigte er sein bisheriges Leben auf. Dazu gehörte auch seine Zeit als Gefangenenseelsorger in Ried/Innkreis, wo er einen Chor leitete. „Meine Gefangenen waren froh, dass sie bei der Probe aus der Zelle kamen. Jeder hat gesungen auf seine Art und Weise. Oft mehrstimmiger als mir lieb war“, schmunzelte er. Die Natur ist ihm sehr wichtig, das Erlebnis zum Wechsel des Kirchenjahres der Wechsel der Natur in den Jahreszeiten. Beim Bergsteigen ist eine große Verantwortung zu übernehmen – für das eigene Leben und das Leben der anderen. Er nannte es als einen Glückfall, dass er in Spital Pfarrer wurde, wo er 40 Jahre lang wirkte.Den Gottesdienst gestalteten musikalisch der Spitaler Kirchenchor, die Liedertafel Spital dessen Chorleiter Erich Tischler viele Jahre war und die Mattseer Tassilo-Bläser. Nach dem Gottesdienst wurde zur Agape im Pfarrheim geladen, im Weinkeller gab es später einen Festakt für den Jubilar. Er bat anstelle von Geschenken für die St. Leonhard-Kirche in Spital am Pyhrn zu spenden.„Erich Tischler hat die Gabe, Menschen in die Höhe zu bringen“, so Hans Padinger beim Festakt zum Jubilar. Der Vorsitzende des Priesterrates und Pfarrer von Peuerbach, der Heimatgemeinde des Jubilars, wies auf die Begegnung mit Gerlinde Kaltenbrunner hin, die ihm erzählte, Erich Tischler habe sie in die Höhe gebracht. -Fotos: Haijes