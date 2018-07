FPÖ Pettenbach wählte neuen Vorstand

06.07.2018, 11:18 Uhr

Vizebürgermeister Rudi Platzer bleibt Obmann

PETTENBACH (sta). Die FPÖ Ortsgruppe Pettenbach traf am 4. Juli zum ordentlichen Ortsparteitag im Bierhotel Ranklleiten zusammen. Dabei wurde im Beisein von FPÖ – Bezirksparteiobmann Michael Gruber, der gleichzeitig Gemeindevorstand in Pettenbach ist, der neue Vorstand für drei Jahre gewählt. Dabei wurde auf die altbewährte Mannschaft gesetzt: Obmann bleibt Vizebürgermeister Rudi Platzer, seine Stellvertreter sind wiederum Michael Gruber, Gerhard Kohlbauer, Karl Schachinger sowie Karl-Heinz Strauß. Die Wahl erfolgte einstimmig.„Wir sind in Pettenbach mit einem starken Team von 10 Gemeinderäten gut aufgestellt und auch für die Zukunft bestens gerüstet. Ich bedanke mich herzlich für das mir erneut ausgesprochene Vertrauen“, so Platzer. „Die Ortsgruppe Pettenbach ist eine der stärksten im Bezirk und ich freue mich, dass die erfahrene Truppe nun ihre gute Arbeit konsequent weiterführen kann“, so Michael Gruber.