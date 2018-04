Bester "Nachwuchsmathematiker" Österreichs kommt aus Kirchdorf

26.04.2018, 11:25 Uhr

Auch heuer nahmen wieder alle Klassen der Volksschule 2 Kirchdorf an der Krems am 15. März am internationalen Wettbewerb "Känguru der Mathematik" teil.

KIRCHDORF. Mit jährlich weit über 100 000 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen in Österreich gehört dieser Wettbewerb zu den bekanntesten Schulaktivitäten auf mathematischem Gebiet. Durch seine vielen interessanten Aufgaben mit Rätselcharakter für jede Begabungsstufe dient der Wettbewerb in erster Linie der Förderung des Interesses an Mathematik und dem Erkennen von mathematischen Begabungen. Bei diesem Mathematik Wettbewerb konnten sechs Kinder der Volksschule 2 hervorragende Plätze im Spitzenfeld erreichen.

Als bester „Nachwuchsmathematiker Österreichs“ belegte Damjan Miniberger, 1. Schulstufe, dank seiner außergewöhnlichen mathematischen Leistungen in der Kategorie Felix (1. und 2. Schulstufe) den sensationellen 1. Platz.Ebenso einen Spitzenplatz konnte in derselben Kategorie Jonas, 2. Schulstufe, mit seinem 2. Platz erzielen. Mit weiteren vier Rängen unter den Top 20 von der 2. bis zu 4. Schulstufe konnten die Spitzenplatzierung der VS 2 Kirchdorf komplettiert werden.Die ganze Schulgemeinschaft der VS2 Kirchdorf an der Krems ist stolz auf die herausragenden mathematischen Leistungen ihrer Top-Platzierten und gratuliert zu den sehr erfreulichen Leistungen!Fotos: Jack Haijes