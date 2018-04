Klarstellung zur Kapellenverschandelung

29.04.2018, 21:24 Uhr

Erläutern möchte ich lediglich noch, dass wir als Grundbesitzer nicht freiwillig unterschrieben haben, dass gebaut werden darf. Vielmehr wurde uns angedroht, dass wir in die Haftung genommen werden können, wenn wir den Zaun nicht auf unserem Grund errichten lassen und beim Nachbar dann etwas passiert. Den ganzen Zaun auf Bundesforstegrund zu errichten stand nie zur Debatte. Immerhin kann man sich als privater nicht so gut wehren. Wer würde unter solchen Umständen dann nicht unterschreiben? Wenn jetzt Herr DI. Weisser behauptet, dass wir zugestimmt haben, dann muss man auch dazusagen, unter welchem Druck wir standen. Welcher „Monsterzaun“ das werden würde, sahen wir erst heuer im März während der Aufstellung. Das vor 3 Jahren in der Nähe errichtete Steinschlagnetz ist mit unserem verglichen „ein Gartenzaun“