Neue Mittelschule Molln: Das Konzept geht auf

13.05.2017, 09:47 Uhr

Dass in den Hauptfächern zwei Lehrer in der Klasse unterrichten (mindestens 2x in der Woche), ist eines der Highlights der Neuen Mittelschule (NMS).



"Nachmittag der offenen Tür" am 22. Mai

MOLLN. Kleine Klassen (heuer je 14 Schüler) ermöglichen dazu eine intensive und individuelle Förderung schon während des Unterrichts. Das schlägt sich auch in den durchwegs guten Noten und in der Zufriedenheit der Eltern nieder.Diese Erfolge sind sicherlich auch ein Ergebnis des massiven Einsatzes von e-Learning, das neben Bewegung und Sozialem Lernen ein Schwerpunkt an der NMS Molln ist. Durch die Aufstockung der PCs in der Aula und in der Bibliothek können individuell die Schwächen reduziert und die Stärken der Schüler ausgebaut werden.Mit Hilfe des Lionsclubs Pyhrn-Priel konnten die 1.100 Euro für die 10 PCs in der Bibliothek finanziert werden. Vielen herzlichen Dank für die enorme Unterstützung!Am Montag, 22. Mai 2017, um 15 Uhr, einen Nachmittag der offenen Tür für die Eltern und Kinder der 4. Klasse Volksschule an.

