Premiere der Branddienstleistungsprüfung des Bezirkes Kirchdorf

22.09.2018, 14:50 Uhr

Am 15. September 2018 legten die Feuerwehr Nußbach und Feuerwehr Windischgarsten, als die ersten zwei Feuerwehren des Bezirkes Kirchdorf, die Branddienstleistungsprüfung ab.

BEZIRK. Die Leistungsprüfung Branddienst ist eine Ausbildungs- und Wissensstandüberprüfung für den Brandeinsatz. Die in Oberösterreich neue Leistungsprüfung hat mehrere Bereiche im Fokus: Gerätekunde, Lager erkunden, Befehlsgebung und sicheres praktisches Arbeiten. Der Gruppenkommandant hat am Anfang, eines von drei Brandszenarien zu ziehen. Diese Unterteilen sich in: Heckenbrand mit Ausbreitungsgefahr, Holzstapelbrand mit großer Hitzestrahlung und Flüssigkeitsbrand.

Bevor die Gruppe den praktischen Ablauf durchführen kann, hat jeder Einzelne bei der Gerätekunde die Lage von zwei Geräten im Fahrzeug bei geschlossenen Rollläden zu zeigen. Der Schwerpunkt des praktischen Teils der Leistungsprüfung liegt darin, dass der Gruppenkommandant gemeinsam mit dem Melder die Lage erkundet und aus den gewonnen Informationen einen Befehl an die Mannschaft formuliert.Die Funktionen in der Gruppe haben dann entsprechend des Befehls des Gruppenkommandanten die Arbeiten fachlich richtig, sicher und in einem entsprechenden Zeitfenster zu absolvieren. Fehler, die die Sicherheit oder den Einsatzerfolg gefährden, werden dabei schwerer bewertet als andere.Ein Dank an die Bewerter des Bezirkes Kirchdorf, dass sie sich die Zeit nehmen, diese Prüfung bei den Feuerwehren im Bezirk, abzunehmen!Fotos: BFK Kirchdorf