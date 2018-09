Schönste Streuobstwiese Österreichs in Micheldorf

24.09.2018, 14:02 Uhr

Im Kremstal befindet sich Österreichs schönste Streuobstwiese in der Kategorie Streuobstgarten.

MICHELDORF, NUSSBACH (wey). Die ARGE Streuobst und Blühendes Österreich haben gemeinsam mit Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister und BILLA-Vorstandssprecher Robert Nagele unter 220 Einreichungen und mehr als 300 Hektar Streuobstwiesen die Bundes- und Landessieger gekürt. Daniela und Josef Braunreiter vulgo Laufenbichel in der Gemeinde Micheldorf erzielten dabei mit 93 von 100 Punkten die bundesweit höchste Bewertung und wurden somit Bundessieger. Die Begründung der Jury: "Der beeindruckende Garten mit fast 300 Obstbäumen und einer enormen Sortenvielfalt wie Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschke, Quitte, Walnuss und Bittlinge hat uns beeindruckt.Familie Braunreiter arbeitet ökologisch vorbildlich, bewirtschaftet und nutzt traditionell. Dass ein gesamter Familienverband und ein gemeinsames Interesse dahintersteht, die Wiesen zu erhalten, garantiert den Bestand auch für die Zukunft."

Auch der Bruder punktet

In derselben Ortschaft, am Betrieb Gillreith, hat die Streuobstwiese von Bruder Georg und seiner Frau Jasmin Braunreiter der Jury 90 Punkte entlockt und landete oberösterreichweit auf Platz 2.Entlang der Krems nach Norden, mit nur einem Punkt dahinter, hat sich Familie Eva und Johann Hillinger aus Nußbach in der Oberösterreichwertung an dritter Stelle platziert.Die Jury bewertete den obstbaulichen und ökologischen Wert einer Wiese, die Bestandessicherheit sowie die soziokulturelle Funktionalität, also ob eine Nutzung als Erholungsraum oder eine Steigerung der Lebensqualität für die (menschliche) Umgebung vorliegt.