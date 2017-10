UHS veranstaltet Schülercoachings

06.10.2017, 09:15 Uhr

Im Oktober finden in den oberösterreichischen Schulen wieder die Wahlen der Schulsprecher statt. Damit die Kandidaten dabei von Anfang an unterstützt werden, veranstaltete die UHS Kirchdorf ein Coaching.

Dabei wurden Inhalte zu Rhetorik und Kommunikation vermittelt. „Wir möchten für die zukünftigen Schülervertreter ein Ansprechpartner sein und unterstützen, wo es uns nur möglich ist“, erklärt Laurin Kogler, Geschäftsführer der Ortsgruppe Kirchdorf. Neben neuen Inhalten wie Präsentationstechniken oder Tipps und Tricks für einen guten Auftritt wurden auch Ideen für die Schulen und Kooperationen gesammelt. “Es war echt ein toller Nachmittag und eine coole Gelegenheit so viele andere engagierte, motivierte Leute kennenzulernen, denen die Verbesserung unserer Schule auch ein Anliegen ist”, so Judith Wolf aus dem BRG/BORG Kirchdorf, die am Coaching teilnahm.

„Sich gemeinsam auf die Kandidatur vorzubereiten, ist natürlich sehr viel einfacher als alleine. Unter anderem deshalb sind Veranstaltungen wie diese der UHS ein großes Anliegen“, erzählt Lisa-Maria Schedlberger, Obfrau der Ortsgruppe Kirchdorf, die bereits im vergangenen Jahr bei einer solchen Veranstaltung dabei war.Unterstützung bei der Veranstaltung kam auch von der Landesorganisation. So war auch Landesgeschäftsführerin Daniela Schreink anwesend und konnte dabei mit ihrem Know-how unterstützen.