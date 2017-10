Unfall auf Pyhrnautobahn: Auto landete am Dach

12.10.2017, 08:28 Uhr

Am 12. Oktober, gegen 5 Uhr früh, ist es auf der Pyhrnautobahn A9, rund einen Kilometer vor dem Knoten Sattledt in Fahrtrichtung Wels, zu einem Verkehrsunfall gekommen.

PETTENBACH. Aus noch unbekannter Ursache war ein Fahrzeug mit niederländischem Kfz-Kennzeichen auf ein Fahrzeug, gelenkt von einem Feuerwehrmann aus Pettenbach, der am Weg in die Arbeit war, aufgefahren. Das Fahrzeug überschlug sich und rutschte einige Meter auf dem Dach die Fahrbahn entlang. Der Wagen des Pettenbachers geriet ins Schleudern und kam an der Leitscheine zum Stehen.Unverletzt und über die Beifahrerseite konnte der Feuerwehrmann das Unfallfahrzeug verlassen. Er leistete umgehend Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Die beiden Insassen wurden nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Sattledt führte die Bergung des Fahrzeuges durch und reinigte gemeinsam mit den Mitarbeitern der ASFINAG die Unfallstelle. Die Autobahn musste für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Wels gesperrt werden, es kam zu einem rund zwei Kilometer langen Rückstau.