Raiffeisenbank Wartberg an der Krems erneut mit dem Pegasus-Award in Bronze ausgezeichnet

16.10.2017, 15:31 Uhr

Preis für außergewöhnliche Kundenorientierung und Leistungen

WARTBERG/KREMS (sta). Außergewöhnliche Leistungen von Raiffeisenbanken werden jährlich mit dem Pegasus-Award ausgezeichnet. Preisträger ist auch die Raiffeisenbank Wartberg an der Krems, die sich über den Pegasus-Award für das Jahr 2016 in Bronze freuen darf.„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Wir wissen, dass rasches sowie service- und zielorientiertes Agieren für unsere Kunden entscheidend ist. Der Pegasus Award bestätigt unser tägliches Bemühen, genau diese Anforderungen bestmöglich erfüllen zu können“, sagt Walter Huemer, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Wartberg an der Krems.

Diese Auszeichnung wird einmal jährlich von der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich vergeben. Gewürdigt werden damit außergewöhnliche Leistungen von Raiffeisenbanken für die Kunden und die Region sowie für Effizienz und nachhaltig betriebswirtschaftliches Handeln. Der Pegasus-Award wird in vier Kategorien (je nach Größe der oö. Raiffeisenbank) in Gold, Silber und Bronze verliehen.