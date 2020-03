Gurnitzer Markt - Marktjahr 2020 eröffnet

Einen sonnigen Samstag Vormittag konnten die Besucher am ersten Gurnitzer Markt des heurigen Jahres vor dem Feuerwehrhaus in Gurnitz verbringen und die regionale Möglichkeit zum Einkaufen nutzen.

Eine gute Auswahl bäuerlicher Produkte wie Schinken, Selcher, Fische, Nudel, Torten, Liköre und Schnäpse sowie Dekoratives der Hobbykünstler, auch erste Frühlings- und Osterdekoration wurden angeboten. Von bestickten Ostereiern über Palmbuschen bis zu Wollsocken und gefilzten Taschen gab es wieder eine beeindruckende bunte Mischung. Gerne wird auch die Möglichkeit zu einem gemütlichen Plausch bei einem der Standler oder auch bei einem Kaffee beim Kommunikationszelt der "Mädels vom Markt" wahrgenommen. Für den kleinen Hunger gab es warme Selcher und frisch heraus gebackene Mäuse.

Am Kindertisch, welcher bei jedem Markt den Kleinen die Möglichkeit bietet etwas zu basteln, konnte ein buntes Mosaikbild gestaltet werden.

Der monatliche Markt (von März bis Juli und September bis Dezember) ist als Treffpunkt für Jung und Alt ins neue Jahr gestartet und findet wieder am Samstag, 4. April von 9 - 12 Uhr beim Feuerwehrhaus in Gurnitz statt. Die Mädels vom Markt sind auch auf https://www.facebook.com/maedelsvommarkt/