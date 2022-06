Die Musikschule Rosental startet jetzt wieder voll durch. Neben zahlreichen Veranstaltungen, Konzerten und Vorspielstunden gibt es auch große Erfolge zu vermelden.

KÖTTMANNSDORF. Nach zwei herausfordernden Schuljahren in der Corona-Pandemie konnte die Musikschule Rosental seit dem Frühjahr wieder voll durchstarten und große Erfolge verzeichnen. So erreichte das Blasorchester der Musikschule Rosental beim Konzertwettbewerb des Kärntner Blasmusikverbandes am Klopeiner See 90,94 von 100 möglichen Punkten – die höchste Bewertung aller in der Stufe A teilnehmenden Orchester in ganz Kärnten. Großer Erfolg auch beim Bundeswettbewerb „prima la musica“ in Vorarlberg: Samuele Ogris aus der Klasse Athanasios Athanasiadis/Gitarre erreichte in seiner Altersgruppe den zweiten Platz und gehört damit zu den besten jungen Gitarristen in ganz Österreich.