Die Weihnachtszeit bringt die Postzustellung gemeinhin an den Rand der Belastungsgrenze. Mit Corona scheint nun aber zwölf Monate im Jahr Weihnachten zu sein.

KLAGENFURT.LAND. Ein Blick auf die Menge der Pakete vor Weihnachten spricht für sich: Es ist nicht zu viel gesagt, die Postboten als die wahren Helden zu bezeichnen, die Tag für Tag Großes leisten, um Lieferdienste punktgenau an die jeweiligen Haushalte zu bringen. Die Corona-Pandemie führt nun einen regelrechten Boom an Lieferaufträgen mit sich, der vor nichts halt macht. „Die Menschen sind regelrecht auf den Geschmack gekommen“, so Martina Reichmann aus dem Post-Zustellteam 5.

Umfangreiche Dienste



Die Menschen haben das Internet als Bestelldienst ganz unterschiedlicher Dinge entdeckt. Neben den herkömmlichen Dingen, sind nun auch Konsumgüter für den täglichen Bedarf, Gartengeräte und Produkte hinzugekommen, die schwer zu schleppen sind. „Der Zustelldienst ist natürlich deutlich bequemer für die Menschen, die erkannt haben, wie vertraulich und problemlos ihre Dienste von uns abgewickelt werden. Was viele vergessen, ist der Aufwand, der hinter der Arbeit steht, um Qualität und Kundenzufriedenheit garantieren zu können. Daher möchte ich in diesem Zuge ein großes Dankeschön an das Zustellteam 5 sagen, die sich große Mühe geben, Großartiges vollbringen und zurecht stolz auf ihre Arbeit sein dürfen.“ Neben der Paketzustellung sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für die Verbundzustellung von Post und Werbung zuständig und decken damit ein vielfältiges wie facettenreiches Gebiet ab.

Weihnachten als Herausforderung



Während es früher eine Erholungsphase und Verschnaufpause vor Weihnachten gab, viel diese seit dem Beginn der Pandemie weg: „Die Menschen bestellen übers ganze Jahr hinweg, was nach Corona vermutlich so bleiben wird“, so Reichmann. Damit Lockdown & Co den Weihnachtsgeschenken keinen Strich durch die Rechnung machen, wurde auch hier im Gegensatz zu den letzten Jahren vermehrt auf Online-Bestellung gesetzt: „Die Zeit vor Weihnachten gibt uns einen zusätzlichen Belastungsschub.“

Teamplaying gefragt



Die erschwerten Bedingungen wirken sich jedoch in keinster Weise auf das wertschätzende Umfeld im Job aus, wie Reichmann berichtet: „Was ich in meinen Job so schätze, ist das Team, mit welchem man jegliche Sorgen und Probleme teilen kann und welches immer einen guten Rat parat hat. Daneben ist es das selbstständige Agieren, die Ruhe beim Arbeiten und der Kundenkontakt, der die Arbeit bei der österreichischen Postzustellung so besonders macht.“