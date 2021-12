Schwer verletzt wurde ein Bub auf der Bodentalabfahrt.

BODENTAL. Ein 10-jähriger Bub aus dem Bezirk Klagenfurt-Land fuhr am 31.12.2021 auf der Bodentalabfahrt. Er wollte im mittleren Bereich der Abfahrt am Pistenrand über einen Holzzaun springen. Dabei blieb er mit dem Ski hängen und kam zu Sturz. Der Junge zog sich eine schwere Verletzung am linken Bein zu. Nach Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber Alpin 1 wurde er von der Piste zum Parkplatz geflogen und dann mit der Rettung ins UKH Klagenfurt verbracht.