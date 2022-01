Die Corona-Pandemie bringt für viele Gemeinden neben allen anderen Herausforderungen auch finanzielle Sorgen.

PÖRTSCHACH. Die wohl größte Investition die in der Gemeinde Pörtschach für 2022 ansteht ist die Mustersanierung der Volksschule. "Zusätzlicher zu der Sanierung erfolgt ein Ausbau des Dachgeschosses und ein Zubau der Aula. Die Gesamtsanierung umfasst neben der barrierefreien Erschließung des Altbaus, die Umgestaltung des Untergeschosses sowie die Umnutzung des Dachgeschosses. Es geht um eine umfassende thermische Sanierung, dazu gehören der Einbau eines barrierefreien Liftes und von Brandschutzportalen, die Optimierung des Beleuchtungssystems sowie die Errichtugn einer Photovoltaikanlage", erklärt Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz. Die Pläne für dieses Projekt wurden bereits mit dem Klimaaktiv Gold ausgezeichnet. Durch die Umsetzung dieses Projektes entsteht an dieser historischen Schule ein Bildungszentrum mit modernsten pädagogischen Ansätzen. "Es ist auch vorgesehen in weiterer Folge die Freibereich, sprich den Schulhof neu zu gestalten", so die Bürgermeisterin. Zu den weiteren Investitionen in Pörtschach gehören auch Anpassungen des Radweges (See-Berg-Rad) sowie die Anschaffung eines Feuerwehrrettungsboot für die FF Pritschitz.

Stauzone aufheben

Mit der Errichtung der Bahnunterführung im Westen von Pörtschach sollen lange Verkehrsstaus endlich der Vergangenheit angehören und die Wörtherseestrecke dadurch sicherer gemacht werden. "Eine weitere kleinere Unterführung wird es auch für Fußgänger und Radfahrer geben. Bis Ende 2023 ist die Fertigstellung geplant", so Häusl-Benz.

Budget

Zu den wohl größten Herausforderungen gehört das Gemeindebudget. "Viele Jahre waren wir eine Überschussgemeinde. Mit der derzeitigen herausfordernden Situation durch Corona hat sich auch die finanzielle Situation unserer Gemeinde verschlechtert und wir können erstmalig im Voranschlag 2022 die laufenden Ausgaben nicht mehr durch die laufenden Einnahmen decken. Dies ist aktuell die größte Herausforderung für die Gemeinde", so die Bürgermeisterin besorgt. Trotz allem wünscht die Pörtschacher Bürgermeisterin allen Gemeindebürgern und Partner der Wörtherseegemeinden ein gutes neues Jahr 2022 "vor allem mit Gesundheit und vielen postitiven Gedanken."