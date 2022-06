Am helllichten Tag wurde am Sonntag vor dem Parkbad in Krumpendorf ein teures Mountainbike entwendet.

KRUMPENDORF. Bisher unbekannte Täter stahlen am Sonntag gegen 12:30 Uhr das vor dem Parkbad in Krumpendorf mit einem Fahrradschloss gesichert am Fahrradständer versperrt abgestellte, hochpreisige Mountainbike der Marke OCCAM H20 eines 36-jährigen Mannes aus Krumpendorf.

Dieb radelte davon

In der Folge fuhr der unbekannte Täter mit dem gestohlenen Fahrrad in Richtung Klagenfurt davon. Der Wert des gestohlenen Fahrrades beträgt mehrere Tausend Euro.