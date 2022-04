Am Wochenende wird an Kärntens Sportplätzen wieder geackert, gekämpft und gefeiert. Die WOCHE blickt auf den kommenden Spieltag.

KÄRNTEN. Viele spannende Spiele warten auf die sportbegeisterten Schlachtenbummler dieses Wochenende in allen Ligen.

Kärntner Liga

Am Freitag den 22.04 kommt es direkt zu zwei spannenden Begegnungen. Der SAK empfängt zu Hause Maria Saal, für den SAK geht es drum, den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren, während Maria Saal seinen Platz im Tabellenmittelfeld nicht verlieren will. Die zweite Freitagsbegegnung ist ein wahres sechs Punkte Spiel. St. Jakob und den KAC trennen lediglich vier Punkte (zu Redaktionsschluss 15.04, 18:00 Uhr) und beide Mannschaften müssen voll punkten, wenn sie noch ein Wörtchen um ein mögliches ÖFB-Cup-Ticket mitreden wollen.

Am Samstag kämpft um 16:00 Uhr St. Michael ob. Bleiburg zu Hause gegen den ASKÖ Köttmannsdorf und hofft, wichtige Punkte im Abstiegskampf den Favoriten aus dem Rosental abknüpfen zu kommen. Samstags empfängt der VST Völkermarkt den Tabellennachbarn aus Kraig, für beide Mannschaften kann es noch in beide Richtungen der Tabelle gehen und sollten gewinnen, um sicher nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Unterliga Ost

Am Freitag kommt es um 19:30 Uhr zum Derby zwischen der TSV Grafenstein und dem ASKÖ Gurnitz. Während der TSV noch voll um die Spitzenplätze mitspielt, geht es für den ASKÖ Gurnitz um den Abstieg. Sprich, beide Mannschaften müssen und wollen gewinnen; Es ist also alles für ein mitreisendes Derby angerichtet. Unter einer ähnlichen Ausgangssituation steht auch die Begegnung zwischen Bad Eisenkappel und Mittlern am Sonntag. Während Mittlern (15.04; 18:00 Uhr) am zweiten Platz der Tabelle um den Aufstieg kämpft, geht es für den Vorletzten Eisenkappel um das Überleben in der Unterliga. Auch für den Annabichler Sportverein wäre ein Sieg am Sonntag in Zell notwendig, wenn man sich im Abstiegskampf Luft nach oben verschaffen will.

1. Klasse D

Am Samstag empfängt Sittersdorf den SV Lavamünd. Bei diesem Topspiel geht es für beide Mannschaften im direkten Duell um eine Top-Positionierung in der Tabelle. Beide Teams haben eine realistische Chance auf den Titel. Der Tabellenführer SV Bad. St. Leonhard trifft daheim auf Maria Rojach und der zweitplatzierten SV Tainach empfängt den SAK 1b.