Vernissage Simon Goritschnig „Gebete & Sitzbilder“

Ausstellungseröffnung & Performance in der Galerie im historischen Kraigher Hausund: 10. Juni 2017 (Samstag) um 19.00 Uhr: 9181 Feistritz im Rosental, Am Kraigherweg 25: Rosentalbundesstrasse von Klagenfurt kommend im Ortskern unmittelbar nach der Feistritzbachbrücke 50 m links, neben der Dorflinde. Anfahrtsplan siehe hier

Organische Zeichnungen und surreale Skizzen laden zu Expeditionen in das Unbewusste ein. Frei und assoziativ werden naturwissenschaftliche Betrachtungen mittels der Grafik reflektiert und verspinnen sich zu einer Welt, in der alles mit allem verbunden ist.Es werden Werke gezeigt, die zu Gedichten von Alfred Goubran entstanden sind, sowie Teile der Serie „Ein Leben“.Simon Goritschnig wurde 1988 in Klagenfurt geboren, ist Absolvent der Universitätfür angewandte Kunst Wien und lebt und arbeitet in Wien.Bei der Ausstellungseröffnung wird der gleichnamige Gedichtband „Gebete & Sitzbilder“ (Drava Verlag) mit einer Performance mit Tagesaktualitäten, Gedichten und Liedern von Alfred Goubran (voc./git.) und Lukas Lauermann (cello) präsentiert.Die ständige Gedächtnisausstellung dieses kärntnerisch-mährischen Künstlers (1886-1951), der Kindheit und Alter im Kraigher-Haus verlebte, zeigt heuer frühe Graphik mit dem Zyklus „Die Jünger des Quod Libet“ von 1910, sowie frisch restaurierte Gemälde der 30er-Jahre, die sich bisher in Tschechien befanden.Öffnungszeiten: Geöffnet bis 13. August 2017, Samstag bis Sonntag 15.00 -18.00 Uhr und jederzeit nach Vereinbarung. Eintritt frei! www.kraigherhaus.at oder https://www.facebook.com/KraigherHaus