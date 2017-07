Brand in Schieflinger Waldstück

19.07.2017, 17:53 Uhr

Die Brandursache ist och unbekannt. Vier Feuerwehren rückten aus.

SCHIEFLING. In einem Waldstück in Schiefling brach heute Mittag aus noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Betroffen waren rund 400 Quadratmeter. Das Feuer wurde vom Sohn des Grundstückbesitzers bemerkt - er war in der Nähe mit Waldarbeiten beschäftigt. Mit dem Handfeuerlöscher versuchte er, den Brand zu löschen, was misslang.Am Ende rückten etwa 30 Mann der Feuerwehren Keutschach, Reifnitz, Schiefling und Techelweg aus. Sie konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Weitere Erhebungen zur Brandursache folgen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.