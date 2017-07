Suchaktion nach Schwimmerin im Wörthersee

19.07.2017, 07:25 Uhr

Urlauberin aus Russland wollte See überqueren. Da sie so lange weg war, wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

SCHIEFLING, VELDEN. Eine 28-jährige Russin wollte gestern Abend - ausgehend von Auen - den Wörthersee in Richtung Nordufer schwimmend überqueren. Nach rund 25 Minuten war sie noch nicht zurück, also verständigte ihr Freund, ein 47-jähriger New Yorker, die Einsatzkräfte.Bei der Suchaktion halfen die Feuerwehren Schiefling und Reifnitz mit insgesamt 33 Kameraden, vier Fahrzeugen und einem Boot sowie die Wasserrettung mit zehn Mann, einem Fahrzeug und drei Booten.Rund 1,5 Stunden nachdem die Urlauberin schwimmen gegangen war, winkte sie kurz vor dem Nordufer ein Motorboot herbei. Das nahm sie auf und übergab sie der Wasserrettung. Der Russin ist nichts passiert.