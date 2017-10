Mut zum Erfolg – Über die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Business

04.10.2017, 07:14 Uhr

. Als eine der erfolgreichsten Kärntner Unternehmerinnen, weiß sie, worauf es im Job wirklich ankommt.Mit ihrem Erfolgsvortrag beim Leadership Training des steirischen Frische-Konzerns Ringana begeisterte Tanja Doboczky vergangene Woche über 1200 internationale Führungskräfte. Ganz unabhängig von der Branche oder dem Geschäftszweig stehen zwei Punkt ganz oben auf der Liste ihrer Erfolgsfaktoren: „Commitment und Konzentration“. Für diese Themen brennt die Herzblut-Unternehmerin und dreifache Mutter: „Das sind die Bausteine, die 80% des Erfolgs ausmachen: zum einen das klare und verbindliche Ja zu sich selbst und zu seiner Entscheidung erfolgreich zu sein, zum anderen das Dranbleiben. Viele geben zu schnell auf, sobald sich eine Herausforderung einstellt und ich kenne niemanden, dem der Erfolg einfach so zugeflogen ist. Dahinter verbirgt sich immer harte und konsequente Arbeit“, so Tanja Doboczky.

Mit ihrer einzigartigen Karriere im Bereich des internationalen Network Marketing ist Tanja Doboczky nicht nur Vorbild für zahlreiche Jungunternehmerinnen, sie dient mir ihrem Team „Die Perlen des Südens“ als ein Model dafür, wie dynamisches und innovatives Unternehmertum in Zukunft aussehen kann. „Wir müssen die Verantwortung für unser Leben selbst in die Hand nehmen - jeder von uns auf seine Weise. Das nimmt uns niemand ab und ich habe am eigenen Leib gespürt, wie schwer das sein kann. Für mich hat sich dieser Weg jedoch mehr als gelohnt. Ich könnte mich zurücklehnen und mit meiner Familie meinen Lifestyle genießen. Mein Anliegen ist es aber eine wirkliche Veränderung in Kärnten zu schaffen, weg von Opferrollen und Neid, hin zu eigenverantwortlichen, glücklichen Menschen – ganz gleich, in welcher Branche sie arbeiten“, so die Visionärin, die ihr Wissen in Vorträgen gern an die nächste Unternehmer/innen Generation weitergibt.Zur Homepage von Tanja DOBOCZKY