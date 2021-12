Irre Szenen sollen sich in der Nacht auf Dienstag in Klagenfurt abgespielt haben. Ein 53-Jähriger rastete offenbar komplett aus.

KLAGENFURT. Ein 53 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt drang am Dienstag gegen 2.30 Uhr, in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Klagenfurt, gewaltsam in die Wohnung einer 23 Jahre alten Frau ein. Dort verletzte er sowohl die Frau selbst als auch einen anwesenden 30-jährigen Mann. Die Frau erlitt schwere, der Mann leichte Verletzungen durch die Gewaltausübung. Gegenüber der Polizei gab er an, für Ruhe und Ordnung gesorgt zu haben. Beim Tatverdächtigen konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. In dessen Wohnung wurden auch Suchtmittel sichergestellt. Nach Erstbefragung wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Nähere Hintergründe stehen noch nicht fest.