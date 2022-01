Erstmalig möchte Vizebürgermeister Alois Dolinar für die rund 8.468 in Klagenfurt lebenden Italiener, Slowenen, Kroaten, Bosnier und Serben einen Steuersprechtag einführen.

KLAGENFURT. Gemeinsam mit dem Verein Europahaus und Europagemeinderat Rene Cerne wird ein Alpen-Adria Steuerberatungssprechtag im Europahaus einführt. Die Personen aus dem Alpen-Adria-Raum, die in Klagenfurt leben, haben oftmals mit Sprachbarrieren zu kämpfen. Daher soll eine Anlaufstelle für steuer-, sozialversicherungs- oder förderrechtliche Fragen geschaffen werden. Als kostenlose Bürgerserviceleistung erhalten diese künftig eine Erstberatung zur besseren Orientierung. Steuerberater Johann Picej von der Alpen-Adria Steuerberatung wird seine Dienstleitung in Form eines Sprechtages jeden letzten Donnerstag im Monat kostenlos anbieten. Der ersten Termin findet am 27. Jänner von 13 bis 15 Uhr statt. "Ich stehe für finanzrechtliche Auskünfte wie beispielsweise Sozialversicherungsfragen oder Steuerfragen bereit und kann aufgrund der Mehrsprachigkeit meiner Kanzlei ohne Sprachbarrieren auf die Fragen eingehen. Zudem kenne ich mich sehr gut mit steuerrechtlichen Angelegenheiten im Alpen-Adria-Raum bis nach Montenegro aus und kann daher gut eine Brücke schlagen", so Picej.

Sprachbarrieren

Vzbgm. Dolinar weiß, "dass Personen aus dem Alpen-Adria-Raum, die in Klagenfurt ihren Wohnsitz oder einen Betrieb haben, oftmals sprachliche Barrieren und somit keine Anlaufstellen für wichtige Fragestellungen haben. Oft scheitert e schon bei der Frageformulierung. Als zuständiger Referent möchte ich dies im Sinne eines integrativen Europagedankens als Bürgerserviceleistung einführen. Vor allem soll der wirtschaftliche Gedanke dahinter gefördert werden, der Klagenfurt dient." Klagenfurt ist damit Österreichweit ein Vorreiter.

Sprechtag

Der Sprechtag wird im ersten Stock des Europahauses stattfinden. Jede Person mit Alpen-Adria Herkunft, die über einen gültigen Aufenthaltstitel und einen Wohnsitz in Klagenfurt verfügt, kann sich gegen Voranmeldung zu einem 15-minütigen Erstberatungsgespräch anmelden. "Wir als Verein übernehmen die administrative Unterstützung und koordinieren die Termine. Zur klaren Abgrenzung möchte ich darauf hinweisen, dass Aufenthaltsfragen hier nicht geklärt werden", so Europahauspräsident Valentin Petritsch. Die Anmeldung ist telefonisch montags, mittwochs und donnerstags Vormittag unter 0463/511741 im Sekretariat des Vereins Europahaus möglich.

Termine

Donnerstag, 13-15 Uhr

27. Jänner

24. Feber

31. März

21. April

26. Mai

30. Juni

28. Juli

25. August

22. Sepetember

27. Oktober

24. November

29. Dezember