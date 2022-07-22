Klagenfurt
Ausstellung von Birgit Mörtl in der Stadtgalerie eröffnet

  • 22. Juli 2022, 19:33 Uhr
Redaktion
Julia Dellafior
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Eröffneten gemeinsam mit der Künstlerin Birgit Mörtl die Ausstellung: Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz, Kulturamtsleiter Alexander Gerdanovits, Stadtgalerieleiterin Beatrix Obernosterer und Gemeinderat Michael Gussnig | Foto: Stadtkommunikation/ Thomas Hude
  • Eröffneten gemeinsam mit der Künstlerin Birgit Mörtl die Ausstellung: Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz, Kulturamtsleiter Alexander Gerdanovits, Stadtgalerieleiterin Beatrix Obernosterer und Gemeinderat Michael Gussnig
  • Foto: Stadtkommunikation/ Thomas Hude
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Im Rahmen des “World Bodypainting Festival“ präsentiert auch die Stadtgalerie Klagenfurt im “Living Studio“ jeweils eine Ausstellung zum Thema Körperkunst. Diesmal ist die aus Velden stammende, international engagierte MakeUpArtistin Birgit Mörtl mit einigen ihrer Werke bis 4. September zu Gast.

KLAGENFURT. Birgit Mörtl ist eine international anerkannte und mehrfach ausgezeichnete Künstlerin und Designerin. Ihre künstlerischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Bodypainting, insbesondere Special Effects in Verbindung mit Fashion Design sowie Airbrush, Malerei, Kunst, Installation, Kostüme, Skulpturen, Dekoration, Setdesign, Ausstattung und Fotografie. Im Rahmen des diesjährigen World Bodypainting Festivals lädt die Künstlerin anhand zahlreicher Bilder, Skulpturen und Fotografien dazu ein, einen fast schon pathetischen Blick auf die faszinierende und zugleich erschreckende Polarität des Themas “Déjà-vu“ zu entwickeln.

Bis Anfang September

Mit ihren aktuellen Kunstwerken regt sie zur kritischen Reflexion des (vermeintlich) Wiederholten an und zeigt gleichzeitig anhand perspektivischer Vielfalt das Potential der Wiedergeburt des Alten auf. Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz begrüßte die Künstlerin bei der Ausstellungseröffnung herzlich und gratulierte zu den beeindruckenden Arbeiten. Die Ausstellung mit dem Titel “Déjà-vu – Glanz und Gloria der Perspektive oder düsteres diffuses Ich“ ist bis einschließlich 4. September bei freiem Eintritt zu sehen.

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