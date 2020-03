Klagenfurter Psychologie-Doktorand untersucht, wie sich gesundheitsrelevante Internetrechen auf die eigene Gesundheit und die der Kinder auswirken. Eltern für Studienteilnahme gesucht.

KLAGENFURT (chl). Der Psychologe Christian Skubb führt derzeit eine Studie durch, wie Mütter und Väter im Internet nach gesundheitsbezogenen Informationen für ihre Kinder suchen. Skubb ist Doktorand an der Abteilung für Gesundheitspsychologie am Institut für Psychologie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

„Direkt zum Arzt gehen oder noch vorher das Internet befragen?“, konkretisiert der Doktorand sein Thema. „Vielen dauert es viel zu lange, auf einen Arzttermin zu warten, wenn das Internet doch so rasch zugänglich ist. Allerdings kann die Fülle an Informationen, die wir dabei erhalten, entweder beruhigen oder überfordern.“

Studienteilnehmer gesucht!

Um zu untersuchen, wie sich Internetrecherchen auf die eigene Gesundheit oder die der Kinder auswirken, ist Skubb noch auf der Suche nach „Informanten“. An der Studie teilnehmen können Mütter und/oder Väter mit einem gesunden Kind bis zu sechs Jahren, die das Internet zumindest gelegentlich für gesundheitsrelevante Zwecke nutzen und auch selbst keine chronisch verlaufenden oder akuten Erkrankungen haben. Die Studie findet im Lakeside-Park Klagenfurt statt, der zeitliche Aufwand für die Teilnehmer beträgt etwa eine Stunde. Jeder Teilnehmer erhält nach Beendigung der Studie eine kleine finanzielle Aufwandsentschädigung; unter allen Teilnehmern wird ein 100-Euro-Gutschein für die City-Arkaden verlost.

Interessenten melden sich per E-Mail oder telefonisch zur individuellen Terminvereinbarung: Christian Kubb, Uni Klagenfurt, christian.kubb@aau.at, 0463/2700-1631