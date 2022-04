Nach 60 Jahren erhalten die Rotjacken jetzt eine neue Eishalle. Die Umbauarbeiten sind im Gange.

KLAGENFURT. Bürgermeister Christian Scheider betont in seinen Eröffnungsworten zum Spatenstich, wie froh man darüber ist, dass man nach einer jahrzehntelangen Diskussion über den Eishallenumbau, endlich Nägel mit Köpfen machen kann. Der Umbau der Klagenfurter Eishalle, die eigentlich eine Messehalle war, startet ab sofort. In zwei Baustufen will man das Projekt schlussendlich bis 2023 abschließen.

Erste Baustufe

In der ersten Etappe wird mit dem Innenumbau begonnen. Sämtliche Tribünen, Sitzplätze und Co werden vollständig aus der Halle entfernt und durch neue ersetzt. Man will gewährleisten, dass in der 4.500 Personen fassenden Eishalle für jeden Zuschauer der Blick auf das Eisfeld garantiert ist. Die Eisfläche selbst wird verkleinert und an das internationale Niveau angepasst, die aktuell festen Banden werden durch flexible ersetzt. Die Arbeiten des Innenausbaus sollen bis Oktober 2022 abgeschlossen sein, ab diesem Zeitpunkt sollen die Rotjacken auch wieder in ihrer neuen Heimstätte spielen können. Durch das frühere Ausscheiden des EC-KAC hat man jetzt einen Puffer von zwei Wochen, den man glücklicherweise nutzen kann. General Manager Oliver Pilloni betont: "Aus sportlicher Sicht ist das Ausscheiden natürlich eine Katastrophe, aus umbautechnischer Sicht natürlich ein Vorteil."

Zweite Baustufe

Im zweiten Bauabschnitt soll die Außenhülle und der Vorplatz erneuert und adaptiert werden. Diese Arbeiten sollen bis zum Sommer 2023 abgeschlossen werden. Man geht laut derzeitigem Stand davon aus, dass alle Umbaumaßnahmen, Adaptierungen und Sanierungsarbeiten mit Herbst 2023 finalisiert werden können.

Kosten

Aktuell belaufen sich die geplanten Kosten auf 8,69 Millionen Euro. "Wir rechnen aufgrund der steigenden Baustoffpreise mit einer Baukostenüberschreitung, die natürlich von der Stadt Klagenfurt übernommen wird", hält Bürgermeister Scheider fest. Wie bereits bekannt war, übernimmt die Hälfte der Kosten die langjährige Gönnerin des EC-KAC Heidi Goess-Horten. Der Rest wird auf Bund und Stadt aufgeteilt.