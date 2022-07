Was passiert am ehemaligen Auto-Wasch-Anlagestandort in Welzenegg? Das sagt der der Rewe-Konzern zu Diskonter-Gerüchten.

KLAGENFURT. Einst wurden in der Auer-von-Welsbach-Straße unmittelbar hinter der Pischeldorfer Straße Autos gewaschen und auf Hochglanz poliert. Doch das ist seit einiger Zeit Geschichte. Die Waschboxen sind abgebaut, das Surren der Staubsauger erklingt hier nicht mehr. Nun wird über die weitere Nutzung spekuliert. Die Betonung liegt auf "spekuliert", denn in Welzenegg brodelt die Gerüchteküche. Anrainer wollen wissen, dass am Standort der einstigen Waschstation ein neuer Penny Markt errichtet werden sollen. In Welzenegg kam es in letzter Zeit zu einigen Veränderungen – der Sparmark in der Gaul-Gerhardt-Straße hat für eine Modernisierung seine Pforten geschlossen. MeinBezirk.at wollte wissen, was an den Gerüchten über die Penny-Ansiedlung in der Auer-von-Welsbach-Straße dran. Rewe-Konzernsprecher Thomas Gimesi fasst sich kurz: "An der von Ihnen genannten Adresse ist kein neuer PENNY Markt geplant."