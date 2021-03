Das Hilfswerk Kärnten bietet in der „KinderStadt Klagenfurt" über die Ostern stundenweise Betreuung für Kinder ab zwei Jahren an.

KLAGENFURT. Als besonderen Service für Familien bietet das Hilfswerk Kärnten auch heuer in den Osterferien in der „KinderStadt Klagenfurt“ stundenweise Betreuung für Kinder ab zwei Jahren an.

„Gerade in Zeiten der Pandemie ist es für Eltern doppelt schwierig kurzfristig jemanden für die Betreuung des Kindes zu finden. Hier möchten wir junge Familien unterstützen und haben unsere KinderStadt wie gewohnt auch in den Ferien geöffnet. Selbstverständlich unter Einhaltung aller Covid-Vorschriften und Hygienemaßnahmen“, so Hilfswerk Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler.

Buntes Osterprogramm

Auch zu Ostern bietet die KinderStadt ein buntes und lustiges Programm. Neben Osterbasteleien gibt’s als Höhepunkt der Osterwoche, am 1. April um 15.00 Uhr, einen Besuch vom Kasperl mit anschließender Osternest-Suche.

Öffnungszeiten von 29. März bis 3. April

Montag bis Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr

Karsamstag: 8.45 bis 12.45 Uhr

Kostenbeitrag pro Stunde: 3,50 Euro

Ohne Voranmeldung für Kinder ab zwei Jahren